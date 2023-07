Żar leje się z nieba. Fala upałów w Hiszpanii

Hiszpania zmaga się z drugą falą upałów w tym roku. Rekordowo wysokie temperatury doprowadziły do wydania alertów w ponad 30 prowincjach w dwunastu regionach autonomicznych. Termometry pokazały 38 stopni Celsjusza na dużych terenach kontynentu i Majorki. W Albacete, w południowo-wschodniej Hiszpanii, słupki na termometrach przekroczyły w tym tygodniu rekordowe 42,8 st. C. To najwyższa temperatura odnotowana w lipcu w kraju. Nie tylko tam wydano ostrzeżenia przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Agencja Associated Press pokazała obrazki z Madrytu. Turyści, którzy odwiedzili hiszpańską stolicę przyznają, że jest za gorąco i trzeba mocno nawadniać się. Rząd zapewnił dostęp do publicznych obiektów z wodą, w których można napełnić butelki. Ponieważ fala upałów utrzymuje się, władze wzywają mieszkańców i turystów do podjęcia środków ostrożności, pozostania nawodnionym i unikania długotrwałej ekspozycji na słońcu. Według prognoz fala ekstremalnie wysokich temperatur ustąpi od czwartku, ale w kraju nadal będzie bardzo gorąco.