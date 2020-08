Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Komentarze po uroczystości

Pierwsze zgrzyty pojawiły się, gdy udziału w zaprzysiężeniu odmawiało coraz więcej osób związanych ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej . Na sali zabrakło wielu posłów KO, ale też prezydenta Lecha Wałęsy i Bronisława Komorowskiego . Już na sali sejmowej po zaprzysiężeniu posłowie i posłanki Lewicy nie wstali do oklasków, a w rękach trzymali egzemplarze polskiej konstytucji.

Powszechne oburzenie wywołało zachowanie posłanki Klaudii Jachiry z KO, która na salę obrad przyszła z transparentem, na którym napisane było "krzywoprzysięzca". Do wydarzeń z Sejmu i orędzia prezydenta odnieśli się już politycy i publicyści ze wszystkich stron.

"Powaga opozycji podczas Zgromadzenia Narodowego i okazanie braku szacunku wobec konstytucji na jednym zdjęciu" - napisał na Twitterze Sebastian Kaleta . Wtóruje mu Marcin Horała, według którego takie zachowanie opozycji "pozostawia wiele do życzenia".

"Niemniej to miłe, że przedszkolaki od najmłodszych lat mogą obserwować zaprzysiężenie prezydenta" - dodał wiceminister infrastruktury.

Opozycję skrytykował także wiceminister MSWiA Błażej Poboży. "Gdy już miałem pochwalić Lewicę, że stanęła na pozycjach propaństwowych i nie przyłączyła się do bojkotu Zgromadzenia przez PO-KO, posłowie tego klubu zorganizowali tęczową demonstrację" - napisał.

Do wpisów posłów ze Zjednoczonej Prawicy odniosła się Magdalena Biejat z Lewicy. Posłanka tłumaczyła ubiór i zachowanie członków klubu. "Przypominamy Andrzejowi Dudzie, że walka o prawa człowieka nikogo nie obraża, a Prezydent RP powinien stać na straży dobra wszystkich obywatelek i obywateli" - zaznaczyła Biejat.

W Sejmie pojawił się także były prezydent Aleksander Kwaśniewski . "Mądre słowa prezydenta Kwaśniewskiego , który przyszedł na zaprzysiężenie z szacunku do urzędu, państwa polskiego i wyborców. Można się nie zgadzać ze stylem prowadzenia kampanii, mieć wątpliwości natury prawnej i politycznej, ale postawa propaństwowa zawsze lepsza niż bojkot" - zaznaczył na Twitterze Marcin Makowski.

Dużo posłów KO zarzuciło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że złożył ślubowanie na konstytucję, którą, w ich opinii, łamał przez ostatnie lata. "Znów przysięgał na Konstytucję, którą łamał notorycznie przez 5 lat. To nie jest mój prezydent!" - napisała na Twitterze Iwona Hartwich.

Do przysięgi prezydenckiej odniósł się także mecenas Michał Wawrykiewicz, który w mocnych słowach skrytykował oklaski dla prezydenta. "To jest po prostu odpychające, nieprzyzwoite, pełne fałszu i hipokryzji. Konstytucja leży w sejmowym śmietniku, a wokół oklaski i czysta nikczemność. I to się nazywa szacunek dla państwa i ustroju. Przypomina połączenie festiwalu w Zielonej Gorze z akademią z okazji 22 lipca" - stwierdził prawnik.