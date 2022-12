Zapowiedź Zełenskiego. Chce porozmawiać o nadchodzącym roku

W codziennym wystąpieniu wideo Zełenski zapowiedział, że zwróci się do Rady Najwyższej z dorocznym orędziem "o wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Ukrainy". Dodał następnie: "chciałbym, by to orędzie było nie raportem, ale naszą wspólną rozmową o nadchodzącym roku". Podkreślił, że Ukraińcy wkraczają w nowy rok i powinni "zachować wspólne rozumienie celów narodowych".