Zapora na granicy z Białorusią. Jest stanowisko prezydenta

- Świadomość tego była już od pewnego czasu. Były pewne oczekiwania co do tego, że władze Białorusi zaniechają wrogich działań przeciwko Polsce i przeciwko całej Unii Europejskiej, tym nie mniej przygotowywaliśmy się do tego, że to zagrożenie będzie trwało więcej niż parę tygodni. Więc zaskoczenia wielkiego nie ma. Zapowiedzi tego, że będą wznoszone konstrukcje na granicy były już podnoszone od pewnego czasu. Trwały na ten temat rozmowy i przygotowania – przyznał Soloch.