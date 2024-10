"Tusk się myli". Zandberg oburzony propozycją rządu

- Za chwilę w sejmowych komisjach rusza praca nad ustawą budżetową. Ja mogę powiedzieć bardzo otwarcie: wymaga gruntownych poprawek, ponieważ nie rozwiązuje kluczowych problemów społecznych, przed którymi stoi Polska (….). Uważam, że ten budżet trzeba naprawić, bo w tym momencie jest chory - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Adrian Zandberg (Partia Razem). Według niego w przygotowanym przez resort finansów projekcie budżetu na przyszły rok brakuje około 20 mld złotych na służbę zdrowia. Zandberg przekonywał, że zapisana w budżecie kwota na ten cel nie wystarczy nawet na utrzymanie obecnego poziomu świadczeń. Polityk spodziewa się, że to oznacza konieczność głębokich cięć wydatków w ochronie zdrowia. - To znaczy, że będą likwidowane programy lekowe, będą odwoływane operacje, że tysiące ludzi stanie się inwalidami, albo popadnie w ciężkie problemy zdrowotne - wymieniał. - Jeśli Donald Tusk sądzi, że odrzucając nasze poprawki, pokaże język Partii Razem, to się myli, bo raczej pokaże ten język szerokim grupom społecznym, które czekają na zmianę i które są rozczarowane - oświadczył gość WP.