Zandberg krytykuje Sienkiewicza. "Wybrał inną drogę"

- Nie zaskoczy to pewnie nikogo, bo żeśmy o tym wiele razy jako Razem mówili, ale chyba tę bezpieczniejszą prawnie ścieżką było po prostu odwołanie pana (Krzysztofa) Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Są do tego, były do tego podstawy, w związku ze stosunkami pana przewodniczącego Czabańskiego z Telewizją Republika, które zdają się być niekompatybilne z ustawą o Radzie Mediów Narodowych - odpowiedział polityk.