Sąd oddalił wniosek ws. TVP. "Nadal w stanie likwidacji"

Sąd w Warszawie oddalił wniosek o wpisanie do KRS likwidatora spółki TVP. Wcześniej sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpisanie do KRS likwidacji Polskiego Radia. Uzasadniano to "wątpliwościami co do zgodności z prawem". Obie decyzje są nieprawomocne.