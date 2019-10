"Zamrażarka" w Trybunale Konstytucyjnym. Trafiały tam niewygodne dla PiS sprawy

Wnioski złożone do Trybunału Konstytucyjnego przez parlamentarzystów poprzedniej kadencji przepadną. To wynik noweli ustawy o TK. Tym samym rządzący obóz "uwalnia się" - przynajmniej na jakiś czas - od niewygodnych zagadnień.

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się już ani reparacjami od Niemiec, ani aborcją eugeniczną, ani listami poparcia do KRS - wylicza Grzegorz Osiecki z "Dziennika Gazety Prawna", który przeanalizował skutki zmian w prawie dokonane przez Prawo i Sprawiedliwość Sprawiedliwość w 2016 r.

Oznacza to, że wnioski posłów złożone podczas zakończonej niedawno kadencji trafią do kosza. Tymczasem nie wiadomo, czy - wśród tematów bieżącej debaty publicznej - posłowie nowej kadencji ponownie zwrócą się do TK z wątpliwościami dotyczącymi tych samych zagadnień.