Radosław Fogiel żartuje po wizycie Schetyny w RE. "Pójdzie za współudział"

Obraz "krwawych walk", który pojawia się w mediach, nie oddaje rzeczywistości - tak Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości komentuje doniesienia o tarciach w Zjednoczonej Prawicy po wyborach. Komentuje również wizytę lidera PO Grzegorza Schetyny w Strasburgu.

- Zmiany w rządzie? Wybory to zawsze okazja do zmian, ale dużych niespodzianek bym nie oczekiwał - powiedział zastępca rzecznika PiS.

- Mówiąc żartem: jeśli nas za to zamkną, to Grzegorz Schetyna pójdzie siedzieć za współudział - komentował. - KO też złożyła protesty. To normalna procedura i to Sąd Najwyższy, a nie PiS, będzie rozstrzygał w tej sprawie - dodał Fogiel.