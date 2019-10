Wybory do Senatu. PO interweniuje w Radzie Europy ws. ponownego liczenia głosów

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna spotkał się w Strasburgu z Sekretarz Generalną RE Mariją Pejczinović Burić oraz Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Liliane Maury Pasquier. Szef Platformy rozmawiał z szefostwem RE o protestach, które PiS złożył ws. wyników wyborów do Senatu.

Szef PO podkreślał, że jego ugrupowaniu zależy na transparentności procesu ponownego liczenia głosów w wyborach do Senatu. - Zrobimy wszystko, by powtórne liczenie głosów, jeżeli do niego dojdzie, będzie miało charakter publiczny. (...) RE jest zaskoczona protestami partii rządzącej. Na pewno przyspieszona zostanie wizyta sprawozdawcy, który raportuje ws. praworządności. Jesteśmy także umówieni z posłami w Europarlamencie - powiedział Schetyna.