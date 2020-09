Zamknięte szkoły. MEN podał najnowsze dane

Szef MEN Dariusz Piontkowski podał najnowsze informacje, dotyczące powrotu uczniów do szkół i pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego. - Uczniowie są zadowoleni z tego, że mogli wrócić do szkół. Nadal prawie 100 proc. placówek jest otwartych. Nie ma poważniejszych problemów ze stacjonarną nauką - przekonywał.

Koronawirus. MEN odpowiada na pytania rodziców

- W wytycznych ogólnopolskich nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust w szkole, ale dyrektorzy, widząc specyfikę swojej placówki, mogą wprowadzić taki zapis wewnętrzny - powiedział. Zwrócił uwagę jednak, że rodzice do szkoły mają obowiązek wchodzenia w maseczkach. - Wchodzenie na teren szkoły rodziców bez maseczki jest zakazane. My wyraźnie w wytycznych ogólnopolskich to wskazaliśmy i tu spokojnie dyrektorzy szkół mogą na te przepisy się powoływać. GIS także to potwierdza w swoich wytycznych, wyraźnie to nakazuje - powiedział minister.