Zamieszki w Gruzji. Władimir Putin wydał specjalny dekret

Rosyjski prezydent Władimir Putin, powołując się na względy bezpieczeństwa, wydał dekret zakazujący lotów do Gruzji. Od 8 lipca linie lotnicze nie będą obsługiwać pasażerów lecących na Kaukaz, a biura podróży nie będą mogły sprzedawać wycieczek.

W piątkowym dekrecie prezydent Federacji nakazał biurom podróży zaprzestania sprzedaży wycieczek do Gruzji. Rząd został zobowiązany do pomocy przy powrocie Rosjan do ojczyzny. Kilka godzin przed tą decyzją rosyjski resort spraw zagranicznych "stanowczo zarekomendował" swoim krajanom, aby zrezygnowali z wyjazdu do Gruzji. Tym, którzy już tam są, odradzano odwiedzania rejonów masowych zgromadzeń.