Gruzja. Groźne starcia i co najmniej 100 rannych Twarda reakcja obywateli na przyjazd przedstawiciela Rosji. Tbilisi. Tysiące Gruzinów szturmowało budynek parlamentu po tym, gdy wystąpił w nim rosyjski deputowany Siergiej Gawriłow. Doszło do brutalnych starć z policją. Rannych zostało co najmniej 100 osób, w tym 39 policjantów. W sieci pojawiły się setki zdjęć i nagrań z manifestacji, do której doszło w stolicy Gruzji Tbilisi w nocy z czwartku na piątek. Zdeterminowany tłum protestujących ruszył na policjantów. Wielu funkcjonariuszy zostało rozbrojonych. Odbierano im tarcze, kaski i pałki. Rzucano w nich także kamieniami i butelkami. Policja użyła gazu łzawiącego i strzelała do tłumu gumowymi kulami.