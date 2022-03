Zamieszanie ws. pieniędzy dla Polski. Kolejny komentarz z rządu

- Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy. Jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie - oznajmił we wtorek minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Dzień później rzecznik rządu Piotr Muller wskazał, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Co na to wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz (PiS)? - Jestem przekonany, że te środki będą odblokowane, bo te środki się Polsce absolutnie należą. Wiele robi w tym zakresie premier Morawiecki, który jest w stałym kontakcie z przewodniczące KE Ursulą von der Leyen. Minister Nowak w swojej wypowiedzi podpierał się swoimi rozmowami z komisarzami unijnymi. To jest jedno źródło informacji. Dla nas, dla Polski, dla naszego rządu kluczowe kwestie są te ustalane na poziomie najwyższym - komentował w programie "Newsroom" WP. Skurkiewicz odniósł się też do wizyty Donalda Tuska w Brukseli. Czy szef Platformy Obywatelskiej pomoże w odblokowaniu tych środków? - Ja bym chciał, żeby Donald Tusk tylko nie szkodził, nie zaszkodził jeszcze bardziej, żeby bardzo mocno wspierał działania naszego rządu na arenie międzynarodowej, m.in. w Brukseli. Mamy wiele obszarów, w których oczekujemy wsparcia ze strony UE, choćby dla uchodźców. Na pewno Donald Tusk może się sprawdzić jako szef EPL, która razem z socjalistami rządzi w UE - stwierdził wiceminister.