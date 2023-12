Zamieszanie wokół zdjęcia z Hołownią. Fundacja Ocalenie zabiera głos

"Marszałek zaprasza do Sejmu nielegalnych migrantów, którzy naruszali polskie prawo we współpracy ze służbami Łukaszenki. Kto następny dostanie zaproszenie: delegacja włamywaczy? A może działacze białoruskiej fundacji imienia Emila Czeczki? Kompromitacja Hołowni" - stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.