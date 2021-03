Zamieszanie wokół Tymoteusza Szydło. Bolesław Piecha i Wojciech Konieczny komentują

Tymoteusz Szydło, syn byłej premier Beaty Szydło, po zrezygnowaniu z posługi jako ksiądz zmienił nazwisko i został zatrudniony w firmie ERG Bieruń-Folie. Jej udziałowcami są Daniel Obajtek i jego matka Halina - ujawnił portal OKO.press. Sprawę komentowali w programie "Tłit" Bolesław Piecha (PiS) i Wojciech Konieczny (Lewica). - Firma jest prywatna, szefostwo tej firmy może zatrudniać kogo chce, a pan Tymoteusz jest osobą prywatną. Takie włażenie z butami - ja bym sobie tego nie życzył. Nie widzę tu żadnego pola do nadużycia, jest to po prostu jątrzenie. Wśród dziennikarzy tez zdarzają się bardzo wątpliwe indywidua - przekonywał Piecha. - Trochę się z tym zgadzam, że wyciąganie takich spraw rodzinnych młodym ludziom na początku ich kariery życiowej, bo są dziećmi znanych polityków, jest trochę niestosowne. Ale kto mieczem wojuje - pamiętamy syna premiera Donalda Tuska, który był bezpardonowo ciągany po komisjach śledczych. To jest jakiś zwyczaj w polskiej polityce - mówił Konieczny. Pytany, czy stanąłby w obronie Tymoteusza Szydło, odparł: "W tej sprawie na pewno bym go nie atakował. Ale rzeczywiście sytuacja jest dziwna w kontekście Daniela Obajtka".

Rozwiń