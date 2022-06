Zamieszanie wokół Giertycha. Polityk opozycji zaskoczył

Nie milkną komentarze ws. Romana Giertycha. Pojawiły się głosy, że byłby on dobrym prokuratorem generalnym. Czy to odpowiednia osoba na to stanowisko? - Tak, z całą pewnością. Jest niewiele stanowisk, na które Roman Giertych, z jego doświadczeniem, by się nie nadawał. To człowiek o absolutnych predyspozycjach do tego, by pełnić najważniejsze urzędy w państwie - moralnych i merotorycznych - stwierdził wicemarszałek Senatu z ramienia PSL-KP Michał Kamiński w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Czy aktywny polityk powinien być prokuratorem generalnym? - pytał prowadzący program Patryk Michalski. - A czy Roman Giertych jest aktywnym politykiem? Jest komentatorem. Polityk to ktoś, kto uczestniczy w życiu politycznym poprzez wybory. Roman Giertych od 2007 roku, od 15 lat nie zasiada w parlamencie. Jest uczestnikiem życia publicznego, komentuje wydarzenia, wykrywa najrozmaitsze afery, komentuje je w wymiarze prawnym. Jest skutecznym adwokatem. Co do jego prawniczych kompetencji nikt w Polsce, jak sądzę, nie ma wątliwości - argumentował Kamiński.