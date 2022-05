Zamieniła sportowy karabin na maszynowy. Zmusiła ją rosyjska inwazja

Historia Chrystyna Dmytrenko z Ukrainy

"14 lutego przyjechaliśmy na trening do obozu w Karpatach, 27 lutego mięliśmy pojechać na eliminacje do Szwajcarii, a później - do Włoch. Ale 24 lutego obudziłam się, słysząc powiadomienie mojego przyjaciela o początku wojny. Przyjaciele z Czernihowa i Kijowa przesłali zdjęcia horroru, którego musieli doświadczyć. Wszyscy zrozumieliśmy, że nie można wrócić do domu, więc zostaliśmy przypisani do naszego miejsca zamieszkania" - cytuje słowa Dmytrenko kanał Ukraine NOW [Poland].