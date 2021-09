Zamęt po słowach Przemysława Czarnka. Komentarz z PiS

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wypowiedział się na temat rezolucji Parlamentu Europejskiej, w myśl której kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny uznawać w świetle prawa małżeństwa jednopłciowe. - Bardzo chętnie bym się przychylił do tej rezolucji, gdyby istniało w przyrodzie coś takiego jak małżeństwo jednopłciowe - stwierdził w TVP Info. Dodał, że "małżeństwo to termin, który oznacza związek kobiety i mężczyzny". Komentarz wywołał kontrowersje. Do słów szefa MEiN odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin (PiS). - Istnieją oczywiście związki o charakterze prywatnym osób jednej płci. Natomiast małżeństwo to jest sformułowanie dotyczące regulacji prawnych, zawsze było rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, tak jest rozumiane w polskiej konstytucji i ja tak też to rozumiem - komentował. - Małżeństwo mi się w sposób naturalny kojarzy ze związkiem kobiety i mężczyzny - podkreślił Sellin.