Zamach w Londynie. Prezydent Andrzej Duda chce spotkać się z bohaterskim Polakiem

Oczy społeczności międzynarodowej zwrócone są na Londyn. To właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii trwa szczyt z okazji 70. rocznicy powstania NATO. Na marginesie oficjalnych spotkań prezydent Andrzej Duda chciał spotkać się z Polakiem, który w piątek powstrzymywał zamachowca na London Bridge.

Jak informuje Onet, strona brytyjska odmówiła prezydentowi spotkania z panem Łukaszem, który na Wyspach już otrzymał miano bohatera. Do wizyty miało dojść jeszcze w poniedziałek. Teraz na przeszkodzie stoi napięty harmonogram głowy państwa. - Podczas pobytu w Londynie prezydent zamierza wspomnieć bohaterski czyn Polaka - przyznaje osoba z otoczenia prezydenta.

Kancelaria Prezydenta ma dążyć do spotkania na linii Duda - Pan Łukasz podczas dwustronnej wizyty prezydenta w Londynie. Termin tego wydarzenia nie jest jeszcze ustalony.

Przypomnijmy: w piątek w centrum Londynu doszło do zamachu terrorystycznego. Mężczyzna uzbrojony w nóż oraz - jak się później okazało - atrapę ładunku zaczął atakować przechodniów na London Bridge. Zginęły dwie osoby.

"Kiedy 38-letni Łukasz zdał sobie sprawę z ataku nożownika, natychmiast zdjął ze ściany Fishmongers Hall, gdzie pracuje, 1,5-metrową ceremonialną szpicę" - relacjonował we wtorek "Daily Mail". Według tabloidu do starcia doszło najpierw w budynku. Później do pana Łukasza dołączyć mieli inni mężczyźni. Jeden z nich z kłem narwala w rękach, a drugi z gaśnicą.