Zamach w Londynie. Polak bohaterem na wyspach. "To nie był kieł narwala"

Polski kucharz o imieniu Łukasz nadal jest bohaterem brytyjskich mediów, które podkreślają, że nasz rodak "uratował wiele niewinnych osób". Znamy też nowe szczegóły piątkowej walki Polaka z zamachowcem Usmanem Khanem na London Bridge.

"Kiedy 38-letni Łukasz zdał sobie sprawę z ataku nożownika, natychmiast zdjął ze ściany Fishmongers Hall, gdzie pracuje, 1,5-metrową ceremonialną szpicę" - podaje "Daily Mail". Dziennik wyjaśnia, że mimo wcześniejszych relacji to właśnie długą lancą zabraną z restauracji Polak zaatakował najpierw napastnika z nożem.

Do starcia doszło jeszcze w budynku. Dopiero później do Łukasza mieli dołączyć inni mężczyźni. Jeden z nich właśnie z kłem narwala, a drugi z gaśnicą.

Brytyjska gazeta zamieszcza zdjęcia pana Łukasza, a "The Sun" podał jego pełne nazwisko, choć wcześniej służby zapowiadały, że ze względów bezpieczeństwa nie przekażą danych uczestników obezwładniania Usmana Khana. Ujawniono również, że Polak mieszka z dziewczyną w południowo-wschodnim Londynie.

Relacjonując piątkowe wydarzenia, media z Londynu podkreślają, że to 38-latek z Polski pierwszy długą szpicą starał się unieszkodliwić zamachowca.

Zamach w Londynie. "Walka jeden na jednego"

- Była krew, krzyki i chaos. Łukasz wybiegł z piwnicy, gdzie mył naczynia, i kiedy zorientował się w sytuacji od razu ściągnął ze ściany ten długi kij. Zaczął szarżę w kierunku nożownika i uderzył go w klatkę piersiową - stwierdza w rozmowie z BBC News Toby Williamson, szef Polaka z Fishmongers 'Hall, gdzie odbywały się warsztaty, podczas których zaatakował 28-letni Usman Khan.

- To była walka jeden na jednego. Trwała może minutę, ale dała innym czas na ucieczkę do innych pomieszczeń - dodaje Williamson. 38-latek z Polski został pięciokrotnie ugodzony nożem, kiedy razem z portierem starał się nie dopuścić zamachowca do wyjścia na ulicę. - Łukasz walczył, choć był ranny - mówi jego szef.