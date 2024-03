Zamach pod Moskwą. Dyrektor FSB: zostaną podjęte środki odwetowe

We wtorek Bortnikow przekazał nowe informacje ws. zamachu. - Zagrożenie terrorystyczne w Rosji utrzymuje się - powiedział. Stwierdził też, że atak był rzekomo "konieczny dla zachodnich służb bezpieczeństwa i Ukrainy, by podważyć sytuację (dot. bezpieczeństwa - przyp. red.) w kraju" - informuje portal NEXTA.

Dodatkowo oznajmił, że "Stany Zjednoczone przekazały wcześniej ogólne informacje o możliwości ataków terrorystycznych w kraju, co Moskwa wzięła pod uwagę". Oświadczył, że "zleceniodawca" ataku nie został jeszcze ustalony. Zapowiedział, że "zostaną podjęte środki odwetowe".

Rosja nie wskazuje na ISIS. Szef FSB: To Ukraina

W piątek terroryści zaatakowali salę koncertową w podmoskiewskim Krasnogorsku. Do widzów otworzono ogień, eksplodowały ładunki wybuchowe. Wybuchł pożar, w wyniku którego zawalił się dach budynku. Według oficjalnych komunikatów władz Rosji zginęło co najmniej 139 osób, a ponad 180 doznało obrażeń.

Odpowiedzialność za atak wzięła na siebie organizacja Państwo Islamskie prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło IS. Rosyjskie organy ścigania powiadomiły, że schwytano czterech sprawców, a także kilku ich domniemanych wspólników i nie są to obywatele Rosji. Sąd w Moskwie zdecydował o aresztowaniu tych osób do 22 maja w oczekiwaniu na proces.