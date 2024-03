Ziobro napisał list do Hołowni. Chce powołania biegłych

Zbigniew Ziobro wystosował teraz list do maszałka Sejmu Szymona Hołowni. Jego treść opublikowało "Do Rzeczy". Lider Suwerennej Polski podkreśla w nim, że nie zamierza uchylać się od obowiązku i chce stawić się przed komisjami śledczymi.

Były minister sprawiedliwości apeluje o powołanie, w ramach prac komisji , biegłych lekarzy celem wydania opinii na temat jego stanu zdrowia . Mieliby zbadać, czy u Ziobry "rozpoznano zaawansowany nowotwór złośliwy przełyku wraz z przerzutami do węzłów chłonnych żołądka", czy diagnoza wskazuje na "ciężką chorobę bezpośrednio zagrażającą życiu" oraz czy wymagała "natychmiastowego leczenie onkologicznego". Lekarzy mieliby także orzec, czy dostarczone wcześniej zaświadczenie lekarskie "oddaje stan zgodny z rzeczywistością, czy stanowi poświadczenie nieprawdy".

"Proszę również, by biegli wskazali najbliższy przewidywalny termin, w którym Zbigniew Ziobro będzie mógł być przesłuchany, bez szkody dla jego zdrowia i procesu leczenia, a zarazem w warunkach pozwalających na zachowanie swobodnej wypowiedzi" - napisał.

Ziobro zaatakował także "przedstawicieli władz państwowych" za udział w "oczernianiu go". "Celują w tym zwłaszcza członkowie i zwolennicy partii, której lider manifestacyjnie nosi przyklejone do koszuli serduszko. Partia, której przewodzi, sięgnęła po władzę, głosząc wzniosłe hasła obrony praworządności, wolności i praw obywatelskich, a wspomnę też o hasłach wzywających do powstrzymania się od mowy nienawiści" - napisał.