"Żałosne garstki obrońców". Ukraina próbuje utrzymać Pokrowsk

Na jego słowa zareagował na Facebooku dowódca kompanii 47. oddzielnej brygady zmechanizowanej Mykoła Melnyk. "Wczoraj naczelny dowódca poinformował, że na kierunku pokrowskim jest stabilizacja, ale jeśli to jest stabilizacja, to jestem baletnicą. Rosjanie nadal posuwają się do przodu. Rosjanie nie mają siły, aby jednocześnie zaatakować Pokrowsk, Selidowo i Kurachowe, więc wybrali jeden kierunek i przebiją się przez naszą obronę" - napisał Melnyk, którego grupa walczy właśnie na tym kierunku.