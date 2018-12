Żałoba narodowa. Hołd dla górników, którzy zginęli w Karwinie

Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy o północy rozpoczęła się żałoba narodowa w związku ze śmiercią 12 Polaków w katastrofie górniczej w czeskim Karwinie. Obowiązuje ona przez całą niedzielę na terenie całego kraju.

- Przede wszystkim wielkie wyrazy współczucia dla najbliższych, rodzin. Czekamy przecież wszyscy na święta Bożego Narodzenia, te najbardziej rodzinne z wszystkich świąt i wtedy, kiedy najbardziej pragniemy tej atmosfery wspólnoty, a tu przychodzi taki nieopisany cios. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy z Wami modlitwą i niech pan Bóg ma was w swojej opiece - powiedział.

W piątek do kopalni przyjechali premierzy Polski Mateusz Morawiecki i Czech Andrej Babisz. Szef polskiego rządu podjął decyzję o wylocie do Czech około północy, kiedy potwierdziły się informacje, że wśród poszkodowanych są Polacy. Morawiecki po przyjeździe do kopalni rozmawiał z dyrekcją, górnikami i członkami ekipy ratunkowej.