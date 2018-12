Karwina. Wybuch w czeskiej kopalni, są ofiary i ranni. Większość to Polacy

W kopalni w czeskiej Karwinie doszło do wybuchu metanu. Z najnowszych danych wynika, że nie żyje 13 osób, 10 jest rannych, a 8 górników jest nadal poszukiwanych. 11 ofiar to najprawdopodobniej Polacy. Trwa akcja ratunkowa. Na miejsce wypadku udał się premier Mateusz Morawiecki.

Do wybuchu doszło w czwartek po godz. 17.00. Początkowo czeskie media podawały, że jest jeden zabity górnik i dziesięciu rannych. Przed północą poinformowano, że zginęło co najmniej pięciu górników - najprawdopodobniej Polacy. To właśnie głównie oni pracowali tego dnia na popołudniowej zmianie.