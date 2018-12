Katastrofa w Karwinie. Najnowsze wieści o stanie zdrowia Polaków

Polak, który został ciężko poparzony w momencie wybuchu metanu w kopalni w Karwinie, wciąż jest w stanie krytycznym. Drugi z naszych górników jest w stanie dobrym - w sobotę rozmawiał z ordynatorem i bliskimi. Na miejscu jest reporter Wirtualnej Polski.

Lekarze z Ostrawy nie mają dobrych wiadomości co do stanu zdrowia górnika ciężko poparzonego w czwartkowej katastrofie w czeskiej kopalni w Karwinie. Oparzenia Polaka obejmują ponad połowę powierzchni ciała.

- Staramy się ustabilizować pacjenta, trudno powiedzieć jak dalej rozwinie się choroba poparzeniowa. Tutejszy oddział jest najlepszym miejscem, gdzie mógł trafić. Robimy wszystko co w naszej mocy - powiedział Wirtualnej Polsce ordynator oddziału, na którym przebywa Polak.

Dużo lepiej ma się za to drugi z naszych górników. Rzecznik szpitala Nadia Hatova przekonuje, że mężczyzna jest w stanie dobrym. - Dziś rozmawiał z ordynatorem i bliskimi. Dochodzi do siebie - mówi.

Oddział oparzeniowy, na którym leżą Polacy, został zamknięty. Z polskimi dziennikarzami rozmawiał za to Martin Otto, przedstawiciel górników z Ostawy. - Całe nasze środowisko jest wstrząśnięte tą tragedią. Wszyscy przygotowywaliśmy się do świąt, teraz będą one bardzo smutne - powiedział.