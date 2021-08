Pogoda. Czekają nas ulewne deszcze. Jest nowa prognoza

Pogoda w większości regionów Polski niemal do końca sierpnia będzie bardziej jesienna niż letnia. - Przyszedł niestety niż i przyniósł chłodną aurę - powiedział w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski, synoptyk i rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z prognoz Instytutu wynika, że aż do środy - 1 września - czekają nas deszczowe dni z opadami do 30 l na metr kw., ale także z burzami oraz porywistym wiatrem, który może obniżać temperaturę odczuwalną. - Tak będzie do środy włącznie. Dopiero w czwartek (2 września) widzimy pewne przemodelowanie pogody i lekkie ocieplenie. Nie będzie 30 st. C, ale przestanie padać - mówił gość Patrycjusza Wyżgi, zaznaczając, że wszystko wskazuje na to, że na pierwsze lekcje w nowym roku szkolnym uczniowie pójdą, nie martwiąc się o ubrania przeciwdeszczowe.