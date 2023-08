Zakręcili kurek z pieniędzmi. Doniesienia o ruchu Kremla

To niejedyne nowe doniesienia z Wielkiej Brytanii dotyczące z wojną w Ukrainie. Według brytyjskiej grupy śledczej Conflict Armament Research (CAR), rosyjska wersja irańskich dronów-kamikadze Shahed zawiera głównie komponenty wyprodukowane za granicą. Rodzi to pytanie o skuteczność kontroli eksportu towarów do Rosji.