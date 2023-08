Przerażenie na Krymie. Rosjanie nie wiedzą, co robić po ataku na most

- Kluczową sprawą jest to, żeby ten most zerwać, żeby nie było komunikacji, co będzie bardzo wielkim policzkiem dla Putina. Druga rzecz, to trzeba zniszczyć także te mosty, które są z Krymu na Zaporoże. Chodzi o odcięcie Krymu jako bazy logistycznej. Jeśli się uda zniszczyć wszystkie przeprawy, zagrozić statkom handlowym przez drony pływające, to Rosjanie będą sparaliżowani i Krym przestanie być bazą logistyczną dla wojsk rosyjskich, które walczą w Zaporożu - dodaje były dowódca Wojsk Lądowych.