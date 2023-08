Most Krymski dwukrotnie w "zasłonie dymnej". Rosja grozi odwetem

Ukraina nie skomentowała doniesień na Krymie. Zrobiła to jednak przedstawicielka rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa, która wydarzenia określiła mianem "ataku terrorystycznego". Według niej most jest obiektem "czysto cywilnej infrastruktury", co jest oczywistym kłamstwem powtarzanym na potrzeby propagandy.