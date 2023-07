Rosjanie zamknęli polski konsulat. Jest reakcja MSZ

Decyzja władz Rosji to gest symboliczny, ale także kolejny nieprzyjazny i niezrozumiały akt - tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do zamknięcia polskiego konsulatu w Smoleńsku w Rosji. "Rzeczypospolita Polska rezerwuje sobie prawo do podjęcia stosownych działań w odpowiedzi" - podkreślono.