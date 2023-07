Finlandia zaostrza zasady wjazdu dla Rosjan. Koniec tranzytów

Teraz, jak podaje "The Barents Observer", obywatele rosyjscy podróżujący z wizami biznesowymi będą musieli znaleźć nowe drogi wjazdu do Europy. - W przyszłości tranzyt przez Finlandię do innych krajów rosyjskich obywateli będzie zabroniony. Osoby podróżujące w interesach muszą mieć również ważny powód, aby osobiście przyjechać do Finlandii - podaje fiński MSZ.