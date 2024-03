Zakpił z posłów PiS. "Duży komplement dla programu Tuska"

- Akurat politycy PiS nie słyną z bardzo skrupulatnej legislacji. Jak wprowadzali tzw. Polski Ład, to mimo, że mieli obniżyć podatki, to generalnie wywołało to koszmarne skutki właściwie dla wszystkich przedsiębiorców, a chcieli dobrze. Lepiej więc, aby teraz zostawili legislację rządowi i większości parlamentarnej. Stopniowo będziemy składać te projekty - zadeklarował Grabiec. - Jeśli oni będą chcieli, żeby ich projekty były rozpatrywane łącznie, to pewnie w komisjach sejmowych tak będzie to wyglądało - dodał.