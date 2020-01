Zakopane. Trwają poszukiwania turysty. W akcji helikopter TOPR

Poszukiwania zaginionego turysty w Tatrach. Pojawiła się informacja, że 42-letni Paweł mógł być widziany w rejonie Doliny Chochołowskiej. Ratownicy wznowili akcję.



Zakopane. Od niedzieli trwają poszukiwania 42-letniego turysty. Miał on tego dnia wyjść z pensjonatu przy ul. Brzozowskiego. Do tej pory nie wiadomo, co się z nim dzieje. Mężczyzna nie dał znaku życia.

Jak informuje "Gazeta Krakowska", mężczyzny najpierw szukała rodzina, potem zgłosiła zaginięcie policji . Do akcji włączyło się także Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Do tej pory poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Jak czytamy na stronie gazety, ratownicy dostali informacje od innych turystów, że poszukiwany mógł być widziany w rejonie Tatr Zachodnich. Zgłoszenia o takiej treści były do tej pory już dwa. Dlatego we wtorek rano w powietrze wzbił się śmigłowiec ratunkowy, by z jego pokładu ratownicy mogli przeczesać ten rejon Tatr. Póki co bez efektu.