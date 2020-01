Lawina w Himalajach. Zaginęło 7 wspinaczy

Trwa akcja ratunkowa w Himalajach. Na wysokości ok. 3200 m n.p.m. zeszła lawina. Zaginęło czterech wspinaczy z Korei Południowej. Nie ma również kontaktu z ich przewodnikami z Nepalu.

Lawina zeszła niedaleko obozu bazowego do wejścia na Annapurnę na wysokości ok. 3200 m n.p.m. Doszło do tego po intensywnych opadach śniegu.