Poważny wypadek w Tatrach. Wspinacz spadł z kilkuset metrów

Z ok. 400 metrów spadł wspinacz w Tatrach. Turystę z poważnymi obrażeniami spod Rys śmigłowcem zabrali ratownicy TOPR.

Do wypadku w Tatrach doszło w czwartek rano. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wspinacz podczas podejścia na Rysy odpadł od ściany. Do wypadku doszło w rejonie Buli pod Rysami (ok. 2054 m n.p.m.). TOPR o wypadku zawiadomili turyści, którzy w tym czasie przebywali w pobliżu i widzieli moment upadku.