Zakaz wstępu na plaże dla psów? Spytaliśmy w badaniu

W innych miejscowościach, jak w Darłowie, Rowach czy Białogórze, można zabrać ze sobą pupila, ale musi on być na smyczy i w kagańcu. To nie są zapewne dobre warunki do rekreacji dla psa, ale za to wskazania dają komfort innym plażowiczom, zwłaszcza tym, którzy martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci.