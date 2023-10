Zakaz handlu. Czy 29 października jest niedziela handlowa?

Kiedy najbliższa niedziela handlowa 2023? Jak wynika z przepisów, w każdą niedzielę listopada będzie obowiązywać ograniczenie sprzedaży. Co więcej, w jedenastym miesiącu roku wypadają aż dwa święta ustawowe, w trakcie których sprzedaż w sklepach również będzie ograniczona. Poza Uroczystością Wszystkich Świętych będzie to także sobota 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości. Na najbliższą, a przy tym ostatnią niedzielę handlową w 2023 roku klienci będą musieli natomiast poczekać do 17 grudnia.