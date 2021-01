Zakaz aborcji dzieci poczętych w wyniku z gwałtu? Trybunał dał wyraźną wskazówkę

Według prawników oznacza to, że życie nienarodzonego dziecka można poświęcić tylko kosztem porównywalnego dobra, jakim jest życie matki.

Tezy uzasadnienia TK to gotowy materiał na nowy wniosek

Według prof. Matczaka interpretacja zapisów konstytucji przez TK "zadziała jak młot" również na dwie pozostałe przesłanki do legalnej aborcji. W szczególności tę, gdy ciąża jest skutkiem czynu zabronionego m.in. gwałtu, kazirodztwa.

- Przy użyciu tych samych argumentów jak w opublikowanym uzasadnieniu może pojawić się wniosek o uznanie niekonstytucyjności aborcji ze względu na poczęcie w wyniku przestępstwa m.in. zgwałcenia. Ewentualnie tezy uzasadnienia już w obecnej formie mogą być wykorzystane w parlamencie do dalszego zaostrzenia prawa aborcyjnego - dodaje.

Sędziowie TK zobowiązali w ustawodawców do zmiany przepisów ustawy o planowaniu rodziny. Podjęcie sprawy przez Sejm byłoby właśnie okaząa do zajęcia się "przesłanką kryminalną". W przypadku ciąży oraz narodzin dziecka poczętego w wyniku gwałtu nie ma zagrożenia życia matki. Z orzeczenia TK wynika, że ta przesłanka do aborcji również mogłaby być sprzeczna z konstytucją.