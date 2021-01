Aborcja w Polsce. Kaja Godek po publikacji uzasadnienia TK. "To skandal. Nie zmienia sytuacji dzieci"

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej opublikował w środę uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Sam wyrok TK nadal czeka jednak na publikację w Dzienniku Ustaw a mimo tego, że premier ma obowiązek niezwłocznego jego opublikowania, wciąż nie podjęto takiej decyzji. Rząd zapowiedział, że po publikacji uzasadnienia opublikuje sam wyrok, ale dopóki nie zostanie on podany do publicznej informacji, nie wejdzie w życie.

Przypomnijmy: o tym, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją, TK orzekł 22 października 2020 roku. Po decyzji TK w całej Polsce doszło do fali protestów, a na ulice wyszło tysiące osób, które walczyły o prawa kobiet.

Aborcja w Polsce. Kaja Godek: "Wyrok nadal nie wszedł w życie. To skandal"

- Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie, ale rząd w dalszym ciągu nie opublikował wyroku w Dzienniku Ustaw, co powinien zrobić do 2 listopada ubiegłego roku - mówi Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina.

Kaja Godek twierdzi, że to "naganne przedłużanie wprowadzenia wyroku w życie". - To prawie 100 dni zwłoki. W polskim prawie nie ma przepisu, który pozwalałby rządowi recenzować wyroki Trybunału Konstytucyjnego albo przesuwać sobie termin ich publikacji. A każdy dzień bez publikacji oznacza śmierć kolejnych trojga dzieci, to realna cena za zwłokę - mówi Godek.