Aborcja w Polsce. Strajk Kobiet reaguje na uzasadnienie wyroku TK

- Po pierwsze osoba w KPRM, która zdecyduje się, żeby w Dziennik Ustaw opublikować orzeczenie TK, popełni przestępstwo - oświadczyła Lempart, precyzując, że chodzi o nadużycie uprawnień. - Zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury i będzie (ta osoba - przyp. red.) ścigana tak długo, jak będzie trzeba - dodała. Podobne zawiadomienie ma dotyczyć lekarzy, którzy mają odmawiać wykonywania zabiegów aborcyjnych z powodu wad płodu. - To potwarz, to niemy zaczęłyśmy - dodała Klementyna Suchanow, odnosząc się do uzasadnienia wyroku TK.