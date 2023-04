Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. To drugi raz w historii

To druga taka sytuacja w historii

Z okresem zagrożenia w energetyce mieliśmy do czynienia we wrześniu 2022 roku. Wtedy jednak rezerwa mocy okazała się za niska. Pomiędzy godziną 19 a 21 postawiono w stan gotowości wszystkie elektrownie, a przedsiębiorców zobowiązano do zmniejszenia poboru energii.