Zagrożenia po przejściu fali. Szef GIS przestrzega

- Jeżeli woda wdarła się na posesję, to studnia również jest skażona, bo woda w niej jest zasilana z wód powierzchniowych. Wiadomo, że to, co wsiąkło w grunt, to będzie w tej studni, więc absolutnie w tym momencie studnie powinny być wyłączone z użycia. Jak już woda opadnie, to trzeba taką studnię odpompować, zdezynfekować, jak woda znowu napłynie to pobrać wodę do badania i dopiero tę studnię można na nowo używać - wskazuje dr Paweł Grzesiowski.