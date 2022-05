"Zagraniczni dziennikarze" w Chersoniu to prorosyjscy blogerzy i zwolennicy Putina

Tak wyglądają "zagraniczni dziennikarze" w Chersoniu. To zwolennicy Putina

Kolejni, którzy pojawiają się w materiale, to Thomas Röper i John Dugan. ArmyInform podaje, że - choć Röper przedstawiany jest w reżimowych rosyjskich mediach jako niemiecki dziennikarz - to tak naprawdę bloger, którego blog zarejestrowany jest na rosyjskiej domenie. Rozpowszechnia on za jego pośrednictwem linię propagandową Kremla. Z kolei Dugan jest emigrantem z Florydy (USA), który od sześciu lat mieszka w Moskwie.