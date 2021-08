Zagraniczna prasa grzmi: "Polski rząd idzie drogą Orbana"

Polska odnotowała kolejny spadek w rankingu. W stosunku do ubiegłego roku pozycja naszego kraju zmieniła się o dwa miejsca: z 62. na 64. To najniższy wynik w historii. Dziennikarze "The Washington Post" przypomnieli, że w 2015 roku, kiedy PiS przejęło władzę, Polska znajdowała się na 18. miejscu.