Zaginięcie Piotra Kijanki. Nurkowie ponownie przeszukują teren zapory

Na zlecenie rodziny Piotra Kijanki trwają ponowne poszukiwania w rejonie krakowskiego stopnia wodnego Dąbie. Mężczyznę widziano w tym miejscu ostatni raz 6 stycznia. Od tego czasu nie wiadomo, co się z nim dzieje.

Na podstawie kamer monitoringu odtworzono trasę , którą zaginiony Piotr Kijanka szedł do domu. Ostatnie nagranie pokazuje mężczyznę idącego bulwarami wiślanymi. W poszukiwania włączyli się internauci.

Świętował urodziny żony. I zniknął

Piotr Kijanka 6 stycznia świętował wraz z przyjaciółmi urodziny swojej żony w restauracji na krakowskim Kazimierzu. - To były normalne urodziny: tort, życzenia, kolacja, kręgle - wspomina ostatni wspólny wieczór z mężem Agnieszka Kijanka, w rozmowie z TVN. - Rozmawialiśmy o życiu, o tym, co się u nas ostatnio wydarzyło - tłumaczy.

Spotkanie zakończyło się około godziny 23.30. Z miejsca, w którym Piotr był widziany po raz ostatni, do domu miał zaledwie około dwa kilometry. - Myślałam, że może gdzieś śpi - opowiada pani Agnieszka. - Nie dzwoniłam w nocy do męża, bo mamy do siebie zaufanie. Rano, około godziny 8, rozpoczęłam poszukiwania - opowiada. Po południu o zaginięciu wiedziały już służby.