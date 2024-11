Zaginięcie Beaty Klimek. Podejrzenia bliskich

Siostrzenica zaginionej, Olga, opowiada o trudnych relacjach Beaty z mężem. - Ona na pewno go bardzo kochała, bo było to widać. A czy on ją kochał? Na pewno był oschły. Potrafił zamykać dzieci w pokojach, dopóki się nie uspokoją - mówi Polsat News Olga. Twierdzi, że mąż Beaty nie zgadzał się na rozwód, co mogło być źródłem konfliktów.