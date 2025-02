Szef Pentagonu: Polska wzorem dla Europy

Sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w środę w Brukseli, że Polska już wydaje 5 proc. PKB na obronność, co jest wzorem dla Europy. Podkreślił, że wydatki obronne w wysokości 2 proc. PKB - obecny pułap NATO - to za mało.

- Dwa procent to za mało. Prezydent Trump wezwał do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB i ja się z nim zgadzam. Zwiększenie zaangażowania we własne bezpieczeństwo to inwestycja na przyszłość - powiedział.