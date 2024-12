Zaginięcie 23‑letniej Weroniki. Rodzice podjęli decyzję

Weronika Jędras zaginęła 17 grudnia, kiedy wsiadła do pociągu do Szklarskiej Poręby. Ostatni raz widziano ją między stacjami w Wałbrzychu, gdy pociąg zatrzymał się z powodu powalonego drzewa na torach. Policja ustaliła, że dotarła do Szklarskiej Poręby, pieszo udała się do Jakuszyc i skręciła na czerwony szlak w kierunku Kamieńczyka.